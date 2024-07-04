Ранее сообщалось, что 2 июля 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что из часовни при Храме, расположенном на улице Бурцева, похищены находящиеся на иконе украшения стоимостью 4500 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Вчера вечером, 3 июля 2024 года около 22 часов 30 минут возле дома 13 по улице Софьи Ковалевской, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были задержаны 31-летний житель дома и его 38-летняя подруга, возможно, причастные к указанному преступлению.
Задержанных доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.
В Петербурге поймали подозреваемых в краже из часовни Храма в Кировском районе
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемых в хищении из часовни Храма в Кировском районе Петербурга
Ранее сообщалось, что 2 июля 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что из часовни при Храме, расположенном на улице Бурцева, похищены находящиеся на иконе украшения стоимостью 4500 рублей.
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