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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские ликвидировали канал нелегальной миграции

В Петербурге полицейские ликвидировали канал нелегальной миграции

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские пресекли незаконную деятельность фирмы, занимавшейся легализацией мигрантов в Петербурге

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербурга и Ленобласти в результате реализации оперативной информации ликвидировали в Петербурге канал нелегальной миграции, который организовали 42-летний предприниматель из Архангельска и 39-летний местный житель.
По версии полицейских, в середине мая 2024 г они и открыли в доме № 27 по Новгородской улице фирму, где за денежное вознаграждение стали помогать приезжим незаконно легализовать пребывание в Петербурге. Подельники оказывали иностранцам содействие в фиктивной регистрации по месту жительства и постановке на учёт по месту пребывания, а также способствовали получению трудовых патентов по подложным документам.

Предварительно установлено, что за два месяца сообщники легализовали в РФ 40 иностранных граждан, получив от них около 350 тыс. руб.
Кроме того, подозреваемые помогли оформить семь патентов, один из которых успели выдать клиенту.
В отношении предпринимателя, который ранее уже был судим за организацию незаконной миграции, а также его подельника, возбудили уголовные дела по ст. 322.1, 322.2 и 322.3 УК РФ.
До избрания меры пресечения оба фигуранта помещены в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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