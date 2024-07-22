В Петербурге полицейские ликвидировали канал нелегальной миграции

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербурга и Ленобласти в результате реализации оперативной информации ликвидировали в Петербурге канал нелегальной миграции, который организовали 42-летний предприниматель из Архангельска и 39-летний местный житель.

По версии полицейских, в середине мая 2024 г они и открыли в доме № 27 по Новгородской улице фирму, где за денежное вознаграждение стали помогать приезжим незаконно легализовать пребывание в Петербурге. Подельники оказывали иностранцам содействие в фиктивной регистрации по месту жительства и постановке на учёт по месту пребывания, а также способствовали получению трудовых патентов по подложным документам.

Предварительно установлено, что за два месяца сообщники легализовали в РФ 40 иностранных граждан, получив от них около 350 тыс. руб.

Кроме того, подозреваемые помогли оформить семь патентов, один из которых успели выдать клиенту.

В отношении предпринимателя, который ранее уже был судим за организацию незаконной миграции, а также его подельника, возбудили уголовные дела по ст. 322.1, 322.2 и 322.3 УК РФ.

До избрания меры пресечения оба фигуранта помещены в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.