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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге перекрыли очередной канал нелегальной миграции

В Петербурге перекрыли очередной канал нелегальной миграции

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Петербурга перекрыла очередной канал нелегальной миграции

Сотрудники экономической полиции Курортного района Петербурга выявили организованную группу, создавшую канал нелегальной миграции. Возглавлял группу 58-летний уроженец Азербайджана.
По данным оперативников, противоправная деятельность осуществлялась на протяжении примерно полутора лет.
За это время злоумышленники «помогли» около 400 иностранным гражданам легализоваться на территории РФ.
Для этих целей в официальные бланки уведомлений о прибытии иностранцев вносились заведомо недостоверные сведения об их адресах регистрации.
После этого документы подавались в отдел по вопросам миграции Курортного района.
Размер платы за услуги варьировался от 8500 до 15 000 рублей.
Установлено, что к данному преступлению могут быть причастны сотрудники полиции.
В связи с этим для дальнейшего расследования были привлечены оперативники УСБ полицейского Главка.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Источник: ГУ МВД
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