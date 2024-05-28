В Петербурге перекрыли очередной канал нелегальной миграции

Сотрудники экономической полиции Курортного района Петербурга выявили организованную группу, создавшую канал нелегальной миграции. Возглавлял группу 58-летний уроженец Азербайджана.

По данным оперативников, противоправная деятельность осуществлялась на протяжении примерно полутора лет.

За это время злоумышленники «помогли» около 400 иностранным гражданам легализоваться на территории РФ.

Для этих целей в официальные бланки уведомлений о прибытии иностранцев вносились заведомо недостоверные сведения об их адресах регистрации.

После этого документы подавались в отдел по вопросам миграции Курортного района.

Размер платы за услуги варьировался от 8500 до 15 000 рублей.

Установлено, что к данному преступлению могут быть причастны сотрудники полиции.

В связи с этим для дальнейшего расследования были привлечены оперативники УСБ полицейского Главка.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.