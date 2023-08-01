В Петербурге в рамках дела об организации незаконной миграции проводится ряд обысков

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По данным следствия, местные жители, действуя совместно с группой граждан иностранного государства организовали на территории города Санкт-Петербурга постановку на миграционный учет по подложным документам граждан зарубежных стран за денежное вознаграждение. В настоящее время к уголовной ответственности привлечены 9 человек.

Сегодня, 1 августа 2023 года, следователями Главного следственного управления совместно с сотрудниками региональных управлений МВД, Росгвардии в рамках расследования данного уголовного дела на территории Красногвардейского района города проводятся обыски в 4-х хостелах, где проживают мигранты, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему, в частности, на установление физических и юридических лиц, оказывавших незаконные услуги по постановке на миграционный учет иностранных граждан. Расследование уголовного дела продолжается.