В Невском районе пенсионерка перевела мошенникам более 3,7 млн рублей

Накануне вечером, 26 декабря 2023 года около 19 часов 20 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 69-летней жительницы дома 5 по улице Белышева. Пенсионерка заявила о том, что 20 декабря 2023 года ей звонил неизвестный и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил её все деньги с ее счета перевести на предложенный им, якобы, "безопасный" счёт, после чего через разные банкоматы пострадавшая перевела на указанный неизвестным счет 3 754 364 рублей.

По данному фатку возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции приняты меры к розыску причастных к совершению указанного преступления лиц.