В Калининском районе пенсионерка перевела мошенникам 3 млн рублей

Накануне к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 84-летняя женщина. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в период с 6 по 15 июня ей звонил неизвестный, который представился сотрудником «Центробанка» и, под предлогом обеспечения безопасности ее денежных средств, убедил пенсионерку перевести 3 000 000 рублей на указанный неизвестным счёт.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицией приняты меры по установлению и задержанию злоумышленника.