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Питерец.ру » Происшествия » В массовом ДТП на КАД пострадало 4 человека

В массовом ДТП на КАД пострадало 4 человека

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту массового ДТП на КАД

Сегодня днем, 13 июля 2024 года около 14 часов 45 минут в Красногвардейском районе Петербурга, на КАД 38 км внешнего кольца, 20-летний водитель, управляя автомобилем «Газель» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль «Деу Нексия», под управлением мужчины, 1989 г. р., с последующим наездом на автомобиль «Деу Нексия», а так же на ограждение и столкновением с автомобилем «Газель».

От удара «Газель» отбросило в третий ряд КАД, где произошло столкновение с автомобилем «Киа Спортейж», под управлением мужчины, 1997 г р. 

В свою очередь автомобиль «Киа Спортаж» столкнулся с автомобилем «Ниссан Кашкай», под управлением женщины, 1986 г. р. 

В результате дорожного происшествия пострадали 4 человека: госпитализированы водитель «Газели» в состоянии средней степени тяжести, в автомобиле «Деу Нексия»: водитель в тяжелом состоянии, пассажиры мужчина, 2004 г. р. и мужчина 1991 г. р. в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: КАД Красногвардейский район ДТП
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