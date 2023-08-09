На внутреннем кольце КАД произошло смертельное ДТП

Вчера ранним утром около 04 часов 00 минут на 27 километре КАД (внутреннее кольцо) 31-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья за рулем автомобиля «Газель» совершил наезд на стоящий после ДТП на правой обочине автомобиль "Газель next" под управлением 29-летнего жителя Тверской области, который от полученного удара совершил наезд на стоящий впереди автомобиль «Шевроле» под управлением 52-летней женщины.

В результате ДТП:

- водитель автомобиля «Газель» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

- водитель «Газель next», автоледи и её 60-летний пассажир в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.