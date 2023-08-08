В Ленобласти мужчина ударил подростка битой по лицу

Накануне ранним утром около 04 часов 10 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области из детской больницы поступила телефонограмма о том, что накануне утром, около 11 часов 25 минут, к ним самостоятельно обратился 15-летний подросток, проживающий во Всеволожске на улице Сотникова дом 2, который с переломом челюсти, после оказания медицинской помощи отправлен на амбулаторное лечение. Полицейские установили, что в ночь на 5 августа 33-летний сосед в квартире ударил подростка битой по лицу.

Мужчину доставили в 128 отдел полиции для разбирательства и привлечения к уголовной ответственности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.