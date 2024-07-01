В Ленобласти в доме-интернате для престарелых ссора пенсионеров закончилась поножовщиной

Накануне вечером, 30 июня 2024 года около 18 часов 15 минут к полицейским Подпорожского района Ленинградской области поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что из комнаты в доме-интернате для престарелых, расположенном в доме 30 по улице Онежской Флотилии в поселке Вознесенье с ножевым ранением, в тяжелом состоянии госпитализирован 69-летний мужчина.

Прибывшие на место происшествия полицейские в интернате задержали 89-летнего постояльца этого же заведения, подозреваемого в том, что в ходе словесного конфликта, переросшего в драку, из неприязненных отношений нанес 2 удара ножом в грудь своему оппоненту - соседу по комнате.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).