В Невском районе пьяна ссора возле магазина закончилась поножовщиной

В минувший понедельник около 13 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле входа в магазин в доме 21 по улице Крыленко, лежит истекающий кровью мужчина, на вид 50 лет.

На месте происшествия нарядом полиции обнаружен 52-летний петербуржец с колото-резаным ранением в ногу.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицией установлено, что инцидент с поножовщиной произошел возле входа в магазин 29 мая около 13 часов 30 минут.

Спустя час сотрудниками полиции в квартире дома 40 по улице Тельмана по подозрению в совершении указанного преступления, задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в том, что в ходе ссоры, после совместного распития спиртных напитков, ударил ножом в ногу второго участника застолья.

29 мая около 21 часа 15 минут к полицейским Невского района поступило сообщение из городской больницы о том, что пострадавший, не приходя в сознание, скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.