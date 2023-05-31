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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе пьяна ссора возле магазина закончилась поножовщиной

В Невском районе пьяна ссора возле магазина закончилась поножовщиной

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района задержали подозреваемого в поножовщине. приведшей к смерти

В минувший понедельник около 13 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле входа в магазин в доме 21 по улице Крыленко, лежит истекающий кровью мужчина, на вид 50 лет.
На месте происшествия нарядом полиции обнаружен 52-летний петербуржец с колото-резаным ранением в ногу.
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
Полицией установлено, что инцидент с поножовщиной произошел возле входа в магазин 29 мая около 13 часов 30 минут.
Спустя час сотрудниками полиции в квартире дома 40 по улице Тельмана по подозрению в совершении указанного преступления, задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в том, что в ходе ссоры, после совместного распития спиртных напитков, ударил ножом в ногу второго участника застолья.
29 мая около 21 часа 15 минут к полицейским Невского района поступило сообщение из городской больницы о том, что пострадавший, не приходя в сознание, скончался.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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