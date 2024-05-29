В деревне Коростель драка закончилась поножовщиной

Вчера утром, 28 мая 2024 года около 09 часов 10 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о ножевом ранении мужчины на участке у реки Россонь в деревне Коростель.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 09 часов 00 минут в ходе конфликта, переросшего в драку, 56-летний мужчина ударил ножом своего 53-летнего оппонента. Обоих участников конфликта госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

56-летнего участника конфликта задержали на основании статьи 91 УПК РФ.