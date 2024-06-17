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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти конфликт мигрантов на производстве закончился поножовщиной

В Ленобласти конфликт мигрантов на производстве закончился поножовщиной

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Тосненского района Ленобалсти задержали 45-летнего подозреваемого в нанесении ножевого ранения в конфликте

Поздним вечером 15 июня 2024 года, около 23 часов 40 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация о том, что на производстве в доме 49 по Почтовой улице в поселке Федоровское Тосненского района Ленобласти, в ходе конфликта один из сотрудников получил ножевое ранение.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что бригадой скорой помощи с ножевым ранением, в тяжелом состоянии, госпитализирован 48-летний гражданин одного из сопредельных государств.
На месте происшествия полицейскими был задержан 45–летний мигрант, подозреваемый в причастности к указанному преступлению.
Установлено, что между мужчинами возник внезапный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил своего оппонента ножом.
Следователи возбудили уголовное дело по ст.111 ч.2 п. «з» УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ножевое ранение мигранты
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