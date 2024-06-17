В Ленобласти конфликт мигрантов на производстве закончился поножовщиной

Поздним вечером 15 июня 2024 года, около 23 часов 40 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация о том, что на производстве в доме 49 по Почтовой улице в поселке Федоровское Тосненского района Ленобласти, в ходе конфликта один из сотрудников получил ножевое ранение.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что бригадой скорой помощи с ножевым ранением, в тяжелом состоянии, госпитализирован 48-летний гражданин одного из сопредельных государств.

На месте происшествия полицейскими был задержан 45–летний мигрант, подозреваемый в причастности к указанному преступлению.

Установлено, что между мужчинами возник внезапный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил своего оппонента ножом.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.111 ч.2 п. «з» УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.