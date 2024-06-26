В Приморском районе пациент травмпункта избил доктора

Накануне ночью, 25 июня 2024 года около 00 часов 35 минут в экстренные службы поступил сигнал с «тревожной» кнопки из поликлиники на Камышовой улице.
Прибывший на место наряд вневедомственной охраны задержал 34-летнего неработающего петербуржца.
Предварительно установлено, что около 00 часов 30 минут в результате внезапно возникшей ссоры (якобы по причине неоказания первой медицинской помощи) у него произошла обоюдная драка с 48-летним врачом-травматологом.
Дебошира доставили в отдел полиции, опросили и отпустили под обязательство о явке.
Врачу оказали медицинскую помощь коллеги.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.