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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе пациент травмпункта избил доктора

В Приморском районе пациент травмпункта избил доктора

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Опубликовал: Anton78
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В Приморском районе Петербурга недовольный пациент травмпункта подрался с врачом.

Накануне ночью, 25 июня 2024 года около 00 часов 35 минут в экстренные службы поступил сигнал с «тревожной» кнопки из поликлиники на Камышовой улице.

Прибывший на место наряд вневедомственной охраны задержал 34-летнего неработающего петербуржца. 

Предварительно установлено, что около 00 часов 30 минут в результате внезапно возникшей ссоры (якобы по причине неоказания первой медицинской помощи) у него произошла обоюдная драка с 48-летним врачом-травматологом.

Дебошира доставили в отдел полиции, опросили и отпустили под обязательство о явке. 

Врачу оказали медицинскую помощь коллеги.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район телесные повреждения
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