В Приморском районе пациент травмпункта избил доктора

Накануне ночью, 25 июня 2024 года около 00 часов 35 минут в экстренные службы поступил сигнал с «тревожной» кнопки из поликлиники на Камышовой улице.

Прибывший на место наряд вневедомственной охраны задержал 34-летнего неработающего петербуржца.

Предварительно установлено, что около 00 часов 30 минут в результате внезапно возникшей ссоры (якобы по причине неоказания первой медицинской помощи) у него произошла обоюдная драка с 48-летним врачом-травматологом.

Дебошира доставили в отдел полиции, опросили и отпустили под обязательство о явке.

Врачу оказали медицинскую помощь коллеги.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.