В Петербурге в ресторане 36-летнего мужчину ударили бутылкой по голове

Накануне ночью, 3 февраля 2024 года около 01 часа 55 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что в ресторане, в доме 71 по проспекту Юрия Гагарина произошла драка, и одного из участников застолья порезали ножом или стеклом.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 01 часа 45 минут в ходе внезапно возникшей ссоры, в ресторане произошла потасовка, во время которой 36-летнего жителя Кингисеппа ударили бутылкой по голове.

Потерпевшего с резаной раной затылочной области головы, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, однако в дальнейшем, отказавшись от прохождения медицинского обследования, самостоятельно покинул приемное отделение.

По подозрению в причастности к инциденту полицейские задержали двоих жителей Новгородской области 37 и 32 лет, а также троих местных жителей 36, 37 и 33 лет.

Всех задержанных доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.