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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в ресторане 36-летнего мужчину ударили бутылкой по голове

В Петербурге в ресторане 36-летнего мужчину ударили бутылкой по голове

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Московского района задержаны участники ресторанного конфликта

Накануне ночью, 3 февраля 2024 года около 01 часа 55 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о том, что в ресторане, в доме 71 по проспекту Юрия Гагарина произошла драка, и одного из участников застолья порезали ножом или стеклом.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 01 часа 45 минут в ходе внезапно возникшей  ссоры, в ресторане произошла потасовка, во время которой 36-летнего жителя Кингисеппа ударили бутылкой по голове.
Потерпевшего с резаной раной затылочной области головы, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, однако в дальнейшем, отказавшись от прохождения медицинского обследования, самостоятельно покинул приемное отделение.
По подозрению в причастности к инциденту полицейские задержали двоих жителей Новгородской области 37 и 32 лет, а также троих местных жителей 36, 37 и 33 лет.
Всех задержанных доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район телесные повреждения
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