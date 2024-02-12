В Ленобласти застолье двух бизнесменов обернулось поджогом дома и повреждением автомобиля

Накануне под утро, 11 февраля 2024 года около 03 часов 50 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области от жителя садоводства в Шумском сельском поселении поступило сообщение о том, что к нему на участок пришел знакомый, весь в крови, и сказал, что его хочет убить сосед.

В эту же ночь около 04 часов 20 минут к полицейским поступило сообщение о том, что в этом садоводстве на Прелестной улице горит дом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 48-летнего генерального директора торговой оптовой компании, которого подозревают в том, что находясь в гостях у соседа, в ходе внезапно возникшей ссоры на почве распития спиртных напитков избил хозяина, 42-летнего индивидуального предпринимателя, после чего, совершил поджог его дома и разбил стекла на его автомобиле «Мерседес Спринтер».

Пострадавшего с различными травмами в удовлетворительном состоянии доставили в медучреждение, откуда, после оказания медицинской помощи, отпустили на амбулаторное лечение.

Дом в результате пожара выгорел полностью.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.