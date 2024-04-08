В Петербурге задержали одного из нападавших на мужчину и его сына на улице Савушкина

Накануне вечером, 7 апреля 2024 года около 20 часов 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 45-летнего инженера одной из фирм. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что около 20 часов 00 минут возле дома 2 по улице Савушкина группа молодых людей потребовала у него и его 18-летнего сына 35 тысяч рублей за, якобы, не отданную около 6 месяцев назад женскую куртку, которая принадлежала его бывшей знакомой.

После отказа неизвестные повалили обоих на землю и начали избивать, при этом, один из нападавших произвел несколько выстрелов вверх из предмета, похожего на пистолет, после чего нападавшие скрылись.

Потерпевших доставили в медучреждение с различными ушибами и ссадинами, откуда, после оказания медицинской помощи, отправлены на амбулаторное лечение.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий около 20 часов 45 минут на платформе станции метро «Черная Речка» наряд полиции на метрополитене по подозрению в нападении задержал ученика 9 класса, который состоит на учете в полиции Невского района.

При осмотре у него изъяли аэрозольный пистолет.

Несовершеннолетнего доставили в полицию и после опроса отпущен под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицией приняты меры к установлению и задержанию остальных нападавших.