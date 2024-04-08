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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали одного из нападавших на мужчину и его сына на улице Савушкина

В Петербурге задержали одного из нападавших на мужчину и его сына на улице Савушкина

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержан один из участников нападения на мужчину и его сына на улице Савушкина

Накануне вечером, 7 апреля 2024 года около 20 часов 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 45-летнего инженера одной из фирм. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что около 20 часов 00 минут возле дома 2 по улице Савушкина группа молодых людей потребовала у него и его 18-летнего сына 35 тысяч рублей за, якобы, не отданную около 6 месяцев назад женскую куртку, которая принадлежала его бывшей знакомой.
После отказа неизвестные повалили обоих на землю и начали избивать, при этом, один из нападавших произвел несколько выстрелов вверх из предмета, похожего на пистолет, после чего нападавшие скрылись.
Потерпевших доставили в медучреждение с различными ушибами и ссадинами, откуда, после оказания медицинской помощи, отправлены на амбулаторное лечение.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий около 20 часов 45 минут на платформе станции метро «Черная Речка» наряд полиции на метрополитене по подозрению в нападении задержал ученика 9 класса, который состоит на учете в полиции Невского района.
При осмотре у него изъяли аэрозольный пистолет.
Несовершеннолетнего доставили в полицию и после опроса отпущен под обязательство о явке.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицией приняты меры к установлению и задержанию остальных нападавших.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район телесные повреждения
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