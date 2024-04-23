Вчера днем, 22 апреля 2024 года около 13 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении в квартире дома 5/10 по Большеохтинскому проспекту.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в квартире обнаружили 38-летнего мужчину с ножевым ранением живота, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.
По подозрению в совершении указанного преступления полицейские в квартире задержали 45-летнюю гражданку одного из государств ближнего зарубежья - сожительницу пострадавшего.
Полицейсике установили, что способствовал происшествию конфликт, возникший на фоне совместного распития спиртных напитков.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемую поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
Ранее женщина дважды привлекалась к уголовной ответственности.
На Большеохтинском проспекте задержали подозреваемую в поножовщине с сожителем
Вчера днем, 22 апреля 2024 года около 13 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении в квартире дома 5/10 по Большеохтинскому проспекту.