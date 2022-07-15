В Петербурге мужчина, на почве ревности до смерти избил свою сожительницу

Вчера около 10 часов 46 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от женщины о том, что в квартире дома № 14 по 21-ой линии Васильевского острова она обнаружила труп соседки. Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и обнаружили труп 56-летней женщины с телесными повреждениями.

По подозрению в совершении данного преступления по горячим следам полицейскими задержан 37-летний сожитель скончавшейся, ранее судимый за грабеж. По предварительным данным, мужчина, находясь в алкогольном опьянении, избил сожительницу на почве ревности. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.