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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Мориса Тореза 2-летняя девочка выпала из окна

На проспекте Мориса Тореза 2-летняя девочка выпала из окна

0
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Опубликовал: Anton78
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В Выборгском районе Петербурга 2-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после падения из окна 4-го этажа

Накануне днем, 13 июня 2024 года около 12 часов 15 минут бригадой скорой помощи от дома на проспекте Мориса Тореза была доставлена в Детскую больницу №19 имени Раухфуса двухлетняя девочка с ушибом головного мозга, закрытой травмой живота, закрытой травмой груди в тяжёлом состоянии. Ребенок выпал из окна 4-го этажа. Девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.

По предварительной информации, в квартире малышка находилась с 40-летней бабушкой и 70-летней прабабушкой. В это время ее 18-летняя мать была на работе. Девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.

Источник: Конкретно.ру
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