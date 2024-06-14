На проспекте Мориса Тореза 2-летняя девочка выпала из окна

Накануне днем, 13 июня 2024 года около 12 часов 15 минут бригадой скорой помощи от дома на проспекте Мориса Тореза была доставлена в Детскую больницу №19 имени Раухфуса двухлетняя девочка с ушибом головного мозга, закрытой травмой живота, закрытой травмой груди в тяжёлом состоянии. Ребенок выпал из окна 4-го этажа. Девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.

По предварительной информации, в квартире малышка находилась с 40-летней бабушкой и 70-летней прабабушкой. В это время ее 18-летняя мать была на работе. Девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.