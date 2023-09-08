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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали поджигателя коммунальной квартиры

В Петербурге задержали поджигателя коммунальной квартиры

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан поджигатель коммунальной квартиры в Приморском районе Петербурга

Утром 2 сентября 2023 года около 09 часов 25 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 36-летней женщины о том, что в доме 13 по Долгоозерной улице горит комната в квартире, ранее знакомый ей мужчина разбил окна и совершил поджог.
Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили возгорание в 16-метровой комнате четырехкомнатной коммунальной квартиры на 1 этаже 12-этажного дома.
Вчера днем около 14 часов 30 минут сотрудниками уголовного розыска возле дома 4/3 по улице Маршала Новикова по подозрению в совершении данного преступления задержан 29-летний неработающий петербуржец.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ,

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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