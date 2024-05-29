В Ленобласти задержали налетчика на продмаг в Никольском

Накануне ранним утром, 28 мая 2024 года около 03 часов 45 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация о нападении и ножевом ранении продавца в продуктовом магазине в доме 142 по Советскому проспекту в городе Никольское.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 03 часов 40 минут неизвестный, ранив ножом продавца, похитил из кассы 7 тысяч рублей и скрылся.

Оперативно, по горячим следам, около 07 часов 15 минутналетчика задержали возле дома 19 по Советской улице в городе Отрадное Кировского района Ленобласти. Им оказался 15-летний подросток.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.