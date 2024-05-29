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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали налетчика на продмаг в Никольском

В Ленобласти задержали налетчика на продмаг в Никольском

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Тосненского района задержан налетчик на продмаг в Никольском

Накануне ранним утром, 28 мая 2024 года около 03 часов 45 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступила информация о нападении и ножевом ранении продавца в продуктовом магазине в доме 142 по Советскому проспекту в городе Никольское.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 03 часов 40 минут неизвестный, ранив ножом продавца, похитил из кассы 7 тысяч рублей и скрылся.
Оперативно, по горячим следам, около 07 часов 15 минутналетчика задержали возле дома 19 по Советской улице в городе Отрадное Кировского района Ленобласти. Им оказался 15-летний подросток.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район разбойное нападение
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