Накануне днем, 14 февраля 2024 года около 13 часов 25 минут возле дома 96 по проспекту Энгельса, в Выборгском районе Петербурга 28-летний водитель автомобиля «Мазда 6», выезжая с прилегающей территории на проспект Энгельса к улице Решетова, совершил столкновение с двигавшимся по проспекту Энгельса от улицы Сергея Марго автомобилем «Гранд Черроки» под управлением 58-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажир «Мазды», 3-летняя девочка, которую в состоянии средней тяжести госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В ДТП на проспекте Энгельса пострадала 3-летняя девочка
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка обстоятельств ДТП на проспекте Энгельса, в котором пострадал ребенок
Накануне днем, 14 февраля 2024 года около 13 часов 25 минут возле дома 96 по проспекту Энгельса, в Выборгском районе Петербурга 28-летний водитель автомобиля «Мазда 6», выезжая с прилегающей территории на проспект Энгельса к улице Решетова, совершил столкновение с двигавшимся по проспекту Энгельса от улицы Сергея Марго автомобилем «Гранд Черроки» под управлением 58-летнего водителя.
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