ента новостей

12:28
В Ленобласти в ДТП погиб 36-летний пассажир «Дэу Нексия»
12:22
На трассе «Нарва» в ДТП погибли две женщины
12:10
В ДТП на проспекте Энгельса пострадала 3-летняя девочка
12:01
В Красносельском районе задержали подозреваемого в избиении водителя автобуса
11:52
Во Фрунзенском районе 15-летнего подростка и его мать ударили ножом
11:36
В Невском районе задержали мужчину, избившего своего 6-летнего сына
10:23
Путин о Такере Карлсоне
09:55
Искусственный интеллект поможет ЖКХ
08:36
В Петербурге в тубдиспансере зарезали пациента
01:36
Лидер чемпионата ВХЛ тюменский «Рубин» разгромлен хоккейным клубом «Динамо» из Санкт-Петербурга
00:44
Бывший футболист и блогер Евгений Савин объявлен в розыск за дискредитацию российской армии
15:46
Большой концерт EMIN в БКЗ «Октябрьский»
15:44
Премьера спектакля «Кроткая» на новой сцене ТЮЗа
15:41
В Петербурге открывается новый театр: эстетика водевиля и музыкальные хиты Максима Дунаевского
14:55
В Ленобласти в ДТП погиб водитель «Ларгуса»
13:11
За спам-звонки будут штрафовать
12:59
В Петербурге задержали 18-летнего злоумышленника, обманувшего песионерку в Ленобласти
12:52
В Невском районе задержали подозреваемых в уличном грабеже
12:44
В Петербурге задержан подозреваемый в краже денег с телефона пенсионера
12:37
На трассе «Кола» водитель «Мицубиси Паджеро» погиб вылетев в кювет
09:33
На складе на севере Петербурга погиб разнорабочий
08:58
Запретили рисовать на льду водоемов
08:53
Создадут 77 пешеходных переходов
01:51
Сергей Толчинский набрал 2 очка в победном для СКА матче с тольяттинской «Ладой»
01:31
Проиграв калининградскому «Локомотиву», волейбольная «Ленинградка» впервые за долгое время опустилась на третье место в Суперлиге
14:44
В Ленобласти предотвратили теракт на газораспределительной станции
13:52
В Ленобласти мужчина на глазах у детей расправился с попугаем
12:35
В Петербурге пассажиры такси ограбили водителя
12:25
В Петербурге задержали поджигателя детских колясок
12:21
Искусственный интеллект начали применять для подделки документов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на проспекте Энгельса пострадала 3-летняя девочка

В ДТП на проспекте Энгельса пострадала 3-летняя девочка

0
45
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейскими проводится проверка обстоятельств ДТП на проспекте Энгельса, в котором пострадал ребенок

Накануне днем, 14 февраля 2024 года около 13 часов 25 минут возле дома 96 по проспекту Энгельса, в Выборгском районе Петербурга 28-летний водитель автомобиля «Мазда 6», выезжая с прилегающей территории на проспект Энгельса к улице Решетова, совершил столкновение с двигавшимся по проспекту Энгельса от улицы Сергея Марго автомобилем «Гранд Черроки» под управлением 58-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажир «Мазды», 3-летняя девочка, которую в состоянии средней тяжести госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-09-2023, 13:23
В Выборгском районе под колеса «Лада Ларгус» угодила 10-летняя девочка на самокате
6-02-2024, 13:10
У деревни Малое Карлино в ДТП пострадала 16-летняя девушка
1-12-2023, 17:19
На проспекте Энгельса иномарка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
3-11-2023, 20:58
В Выборгском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил женщину на переходе
24-04-2023, 09:55
В Невском районе в ДТП пострадала 9-летняя пассажирка

Происшествия на дорогах

0
57
Сегодня, 12:28
В Ленобласти в ДТП погиб 36-летний пассажир «Дэу Нексия»
0
48
Сегодня, 12:22
На трассе «Нарва» в ДТП погибли две женщины
0
45
Сегодня, 12:10
В ДТП на проспекте Энгельса пострадала 3-летняя девочка
0
144
Вчера, 14:55
В Ленобласти в ДТП погиб водитель «Ларгуса»
Наверх