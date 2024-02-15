В ДТП на проспекте Энгельса пострадала 3-летняя девочка

Накануне днем, 14 февраля 2024 года около 13 часов 25 минут возле дома 96 по проспекту Энгельса, в Выборгском районе Петербурга 28-летний водитель автомобиля «Мазда 6», выезжая с прилегающей территории на проспект Энгельса к улице Решетова, совершил столкновение с двигавшимся по проспекту Энгельса от улицы Сергея Марго автомобилем «Гранд Черроки» под управлением 58-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажир «Мазды», 3-летняя девочка, которую в состоянии средней тяжести госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.