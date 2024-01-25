На пожаре в доме под Гатчиной пострадала семья из четырех человек

Накануне ночью, 24 января 2024 года около 03 часов 30 минут в экстренные службы Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о пожаре в деревянном двухэтажном доме 23 по Средней улице в деревне Парицы.

В тушении пожара были задействованы дежурные смены 42 и 43 пожарно-спасательных частей Ленинградской области (8 человек, 2 ед. техники). Возгорание удалось ликвидировать около 04 часов 55 минут.

В медучреждение с ожогами госпитализировали супругов, 32-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Их дети, трехлетние мальчики-близнецы были доставлены в Филатовскую больницу Петербурга, с отравлением угарным газом, термическим ожогом первой степени, в тяжелом состоянии. 25 января около 00 часов 45 минут мужчина скончался в реанимации.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание бытового прибора – тепловентилятора.