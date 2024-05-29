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Питерец.ру » Происшествия » На КАД перед съездом на Кронштадт перевернулся грузовик

На КАД перед съездом на Кронштадт перевернулся грузовик

0
59
Опубликовал: Anton78
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Полиция устанавливает подробности происшествия на 127 километре внешнего кольца КАД

По предварительным данным, сегодня утром 29 мая 2024 года около 07 часов 15 минут на 127 километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Кронштадт со стороны города Ломоносов по не установленной пока причине в ходе ДТП, в котором участвовали два транспортных средства, перевернулся грузовой автомобиль.
По предварительной же информации, в ДТП пострадали двое, один из них находится в состоянии средней степени тяжести.
Движение на месте происшествия не перекрыто, ДТП занимает полторы полосы.
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

Источник: ГУ МВД
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