В Ленобласти перевернулся автобус с рабочими, пострадали 10 человек

По имеющейся информации, сегодня днем, 21 апреля 2024 года около 13 часов 30 минут на 249-м километре трассы "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье" автобус «Вольво», двигавшийся из Кингисеппа в сторону Усть-Луги по неустановленной причине совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием.

В момент ДТП в автобусе - развозке рабочих, находилось около 50 человек.

Пострадали 10 пассажиров: двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести, шестеро - в легком. Все пострадавшие - мужчины.

По информации полиции, водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время на месте работают сотрудники дорожной полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.