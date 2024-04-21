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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти перевернулся автобус с рабочими, пострадали 10 человек

В Ленобласти перевернулся автобус с рабочими, пострадали 10 человек

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские в Ленинградской области устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом

По имеющейся информации, сегодня днем, 21 апреля 2024 года около 13 часов 30 минут на 249-м километре трассы "Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье" автобус «Вольво», двигавшийся из Кингисеппа в сторону Усть-Луги по неустановленной причине совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием. 

В момент ДТП в автобусе - развозке рабочих, находилось около 50 человек. 

Пострадали 10 пассажиров: двое из них находятся в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести, шестеро - в легком. Все пострадавшие - мужчины. 

По информации полиции, водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время на месте работают сотрудники дорожной полиции.                                    Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП
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