В Петербурге поймали студентов, напавших на прохожего на улице Десантников

Вечером 26 мая 2024 года, около 20 часов 25 минут к полицейским Красносельского района поступила информация из больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратился 19-летний молодой человек. Пострадавший рассказал медикам, что его избили неизвестные 26 мая в период с 00.40 до 03.00 на улице Десантников.

В ходе проводимой проверки по полученной иинформации полицейские установили, что возле дома 22 по улице Десантников несколько человек, с целью похищения телефона, напали на прохожего, и на автомобиле увезли его к дому 175 корпус 1 по проспекту Ветеранов, где под угрозой предмета, похожего на пистолет, отобрали 50 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий личности нападавших были установлены, и вечером 28 мая возле дома 64 по проспекту Большевиков подозреваемых в данном преступлении задержали. Ими оказались двое 19-летних студентов четвертого курса одного из петербургских колледжей.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.