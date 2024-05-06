Мужчина на электросамокате сбил 12 летнего мальчика на проспекте Художников

Накануне днем, 05 мая 2024 года около 15 часов 00 минут возле дома 15 по проспекту Художников, в Выборгском районе Петербурга водитель электросамоката, мужчина, при движении по тротуару совершил наезд на 12 летнего мальчика.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, откуда в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

В отношении самокатчика составили административный протокол по статье 12.30 часть 2 КоАП РФ. (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)

По факту ДТП поилцейские проводят проверку.