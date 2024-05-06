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Питерец.ру » Происшествия » Мужчина на электросамокате сбил 12 летнего мальчика на проспекте Художников

Мужчина на электросамокате сбил 12 летнего мальчика на проспекте Художников

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на проспекте Художников, в котором пострадал ребенок

Накануне днем, 05 мая 2024 года около 15 часов 00 минут возле дома 15 по проспекту Художников, в Выборгском районе Петербурга водитель электросамоката, мужчина, при движении по тротуару совершил наезд на 12 летнего мальчика.
Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, откуда в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
В отношении самокатчика составили административный протокол по статье 12.30 часть 2 КоАП РФ. (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)
По факту ДТП поилцейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП самокаты дети
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