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Питерец.ру » Происшествия » На проспекта Энгельса электросамокатчик сбил 11-летнего мальчика

На проспекта Энгельса электросамокатчик сбил 11-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими приняты меры к задержанию самокатчика, сбившего ребёнка в Выборгском районе Петербурга

Сегодня ночью, 24 апреля 2024 года около 00 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что накануне вечером к ним доставили 11-летнего мальчика, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.
Установлено, что мальчика сбил неизвестный на электросамокате у дома 111 по проспекту Энгельса.
Полицией приняты меры к установлению и задержанию виновника инцидента.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП самокаты пострадавший пешеход дети
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