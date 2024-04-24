На проспекта Энгельса электросамокатчик сбил 11-летнего мальчика

Сегодня ночью, 24 апреля 2024 года около 00 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что накануне вечером к ним доставили 11-летнего мальчика, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Установлено, что мальчика сбил неизвестный на электросамокате у дома 111 по проспекту Энгельса.

Полицией приняты меры к установлению и задержанию виновника инцидента.