В Петербурге поймали подозреваемую в краже кошелька у пенсионерки

Вечером 28 марта 2024 года, около 17 часов 30 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 72-летней женщины, проживающая в доме 21 по Дачному проспекту. пенсионерк4а рассказала стражам порядка о том, что 28 марта около 10 часов 00 минут, находясь по месту жительства, обнаружила пропажу кошелька, в котором находились 40 тысяч рублей и банковская карта, предполагает, что его похитили в аптеке.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.158 ч.2 УК РФ (кража).

Вчера, 27 мая около 16 часов 40 минут возле дома 138 по Ленинскому проспекту, в результате проведения оперативно–розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 68-летнюю жительницу Ленобласти.