В Петербурге поймали пожилую предпринимательницу, похитевшую деньги с карты пенсионерки

12 февраля 2024 года около 14 часов 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 89-летняя пенсионерка, которая рассказала стражам порядка о том, что в период с октября 2023 года по 12 мая 2024 года неизвестный похитил с принадлежащей ей банковской карты полмиллиона рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера вечером, 23 мая 2024 года около 18 часов 00 минут в квартире дома 12 корпус 1 по Учительской улице, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 68-летнюю индивидуальную предпринимательницу.

Подозреваемую отпустили на подписку о невыезде.