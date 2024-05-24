12 февраля 2024 года около 14 часов 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 89-летняя пенсионерка, которая рассказала стражам порядка о том, что в период с октября 2023 года по 12 мая 2024 года неизвестный похитил с принадлежащей ей банковской карты полмиллиона рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Вчера вечером, 23 мая 2024 года около 18 часов 00 минут в квартире дома 12 корпус 1 по Учительской улице, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 68-летнюю индивидуальную предпринимательницу.
Подозреваемую отпустили на подписку о невыезде.
В Петербурге поймали пожилую предпринимательницу, похитевшую деньги с карты пенсионерки
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали пожилую предпринимательницу, подозреваемую в хищении средств с банковской карты пенсионерки
12 февраля 2024 года около 14 часов 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 89-летняя пенсионерка, которая рассказала стражам порядка о том, что в период с октября 2023 года по 12 мая 2024 года неизвестный похитил с принадлежащей ей банковской карты полмиллиона рублей.
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