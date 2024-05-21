Накануне вечером, 20 мая 2024 года около 21 часа 40 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о стрельбе из окон дома 41 по Морской набережной.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали стрелка. Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель, подозреваемый в том, что находясь в своей квартире в состоянии опьянения, несколько раз выстрелил из окна.
В квартире обнаружили три стреляющих устройства, патроны и магазины.
Задержанного доставили в отдел полиции, в отношении стрелявшего составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На Морской набережной пьяный мужчина стрелял из окна квартиры
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали стрелявшего из окон квартиры дома на Морской набережной
Накануне вечером, 20 мая 2024 года около 21 часа 40 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о стрельбе из окон дома 41 по Морской набережной.
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