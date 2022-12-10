В Кировском районе пьяный мужчина стрелял из окна квартиры

Вчера поздним вечером около 22 часов 40 минут в экстренные службы поступило сообщение о том, что из окна дома 16 по улице Маршала Говорова стреляет неизвестный. На место происшествия прибыл патрульный наряд полиции.

Полицейские задержали 42-летнего жильца указанного дома. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. У него отобрали предмет, похожий на автомат Калашникова «ИЖ-161 ПС». Стрелка доставили в отдел полиции и составили протокол о хулиганстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.