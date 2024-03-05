На севере Петербурга поймали курьера телефонных мошенников

Накануне, 4 марта 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о возможном мошенничестве в отношении 80-летней петербурженки.

Уже через час на улице Ивана Фомина сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали 27-летнего курьера, гражданина одного из среднеазиатских государств.

В тот же вечер к полицейским с заявлением обратилась сама пенсионерка. Женщина рассказала, что на ее телефон поступил звонок от неизвестного, который убедил передать якобы за непривлечение к ответственности за совершение ДТП ее внучкой 130 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.