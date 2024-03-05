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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга поймали курьера телефонных мошенников

На севере Петербурга поймали курьера телефонных мошенников

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Опубликовал: Anton78
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По горячим следам раскрыто мошенничество в отношении 80-летней петербурженки

Накануне, 4 марта 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о возможном мошенничестве в отношении 80-летней петербурженки.
Уже через час на улице Ивана Фомина сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали 27-летнего курьера, гражданина одного из среднеазиатских государств.
В тот же вечер к полицейским с заявлением обратилась сама пенсионерка. Женщина рассказала, что на ее телефон поступил звонок от неизвестного, который убедил передать якобы за непривлечение к ответственности за совершение ДТП ее внучкой 130 тысяч рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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