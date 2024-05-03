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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине водитель «Газели» сбил женщину и скрылся

В Пушкине водитель «Газели» сбил женщину и скрылся

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69
Опубликовал: Anton78
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Водитель «Газели», скрывшийся после наезда на пешехода, стал фигурантом уголовного дела

Накануне ночью на Красносельском шоссе в городе Пушкин 34-летний водитель «Газели» вне пешеходного перехода совершил наезд на 30-летнюю женщину, после чего с места происшествия скрылся.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила многочисленные травмы и скончалась в больнице.
В результате проведания оперативно-розыскных мероприятий скрывшегося водителя задержали в деревне Келози Ломоносовского района.
В отношении него следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район ДТП пострадавший пешеход
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