В Пушкине водитель «Газели» сбил женщину и скрылся

Накануне ночью на Красносельском шоссе в городе Пушкин 34-летний водитель «Газели» вне пешеходного перехода совершил наезд на 30-летнюю женщину, после чего с места происшествия скрылся.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила многочисленные травмы и скончалась в больнице.

В результате проведания оперативно-розыскных мероприятий скрывшегося водителя задержали в деревне Келози Ломоносовского района.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.