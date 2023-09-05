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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе большегруз насмерть сбил 61-летнюю женщину

В Московском районе большегруз насмерть сбил 61-летнюю женщину

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Московского района проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб пешеход

Накануне днем около 12 часов 00 минут возле дома 5 по 4-ому Предпортовому проезду, в Московском районе Петербурга 57-летний водитель, управляя автомобилем «СКАНИЯ» с полуприцепом и двигаясь от улицы Предпортовой в направлении 6-го Предпортового проезда при повороте направо, при заезде на прилегающую территорию, совершил наезд на шедшую по тротуару по ходу движения грузовика 61-летнюю женщину.
В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу, где впоследствии скончалась.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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