В Московском районе большегруз насмерть сбил 61-летнюю женщину

Накануне днем около 12 часов 00 минут возле дома 5 по 4-ому Предпортовому проезду, в Московском районе Петербурга 57-летний водитель, управляя автомобилем «СКАНИЯ» с полуприцепом и двигаясь от улицы Предпортовой в направлении 6-го Предпортового проезда при повороте направо, при заезде на прилегающую территорию, совершил наезд на шедшую по тротуару по ходу движения грузовика 61-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу, где впоследствии скончалась.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.