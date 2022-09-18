В Московском районе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

В минувший понедельник сообщалось о том, что возле дома 31 по улице Ленсовета, в Московском районе Петербурга между гаражей горит автомобиль «Мазда».

Установлено, что в 21 час 45 минут 12.09.2022 возле дома 16 по улице Орджоникидзе, к автомобилю «Мазда», принадлежащего 44-летнему мужчине, подходит неизвестный и совершает поджог. В результате возгорания автомобиль выгорел полностью, пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Вчера возле дома 51 по улице Ленсовета по подозрению в совершении данного преступления задержан 48-летний мужчина. По данным полиции преступление было совершено на почве ревности: подозреваемый видел, как его жена садилась в этот автомобиль.

Пиромана задержали на основании ст. 91 УПК РФ.