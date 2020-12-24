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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицеские с погоней и стрельбой задерживали пьяного водителя

В Петербурге полицеские с погоней и стрельбой задерживали пьяного водителя

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Опубликовал: Fedorov
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Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого водителя

Вечером минувшего вторника около 21:30 на набережной реки Екатерингофки сотрудники ДПС ГИБДД ГУ МВД России предприняли попытку остановить автомобиль «ВАЗ 211440». При этом сразу же было установлено, что на отечественном автомобиле стоят госзнаки, которые числятся за совершенно другой автомашиной – Шкода Румстер.

Увеличив скорость, водитель иномарки начал скрываться, за ним было организовано преследование. Неоднократные требования полиции водитель продолжал игнорировать, двигался с большой скоростью, совершая опасные маневры и тем самым угрожая безопасности другим участникам движения. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» из табельного оружия один из полицейских произвел предупредительный выстрел вверх и еще несколько - по колесам преследуемого автомобиля. В тупике на Митрофаньевской улице нарушителя удалось задержать. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

Задержанным оказался 41-летний неработающий житель г. Красное Село. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом полицейским водитель рассказал, что якобы задерживают его чуть ли не в первый раз: обычно он требования представителей власти «игнорирует». Также в автомобиле находились двое мужчин-пассажиров.

В багажнике «ВАЗ» полицейские обнаружили подлинные госзнаки от этого автомобиля, зарегистрированные на 29-летнюю петербурженку.  

Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции для привлечения к административной ответственности за многочисленные нарушения ПДД, в том числе за нахождение в состоянии опьянения за рулем.

По факту обнаружения подложных госномеров на автомобиле проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
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