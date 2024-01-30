Накануне утром, 29 января 2024 года около 08 часов 55 минут возле дома 5 корпус 1 по Пулковскому шоссе 25-летний водитель, управляя автомашиной «Хендай Солярис», двигаясь по Пулковскому шоссе от Дунайского проспекта в сторону площади Победы на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на переходившую на запрещающий сигнал светофора 16-летнюю учащуюся 1 курса среднего специального учебного заведения.
В результате дорожно-транспортного происшествия девушку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.
На Пулковском шоссе иномарка сбила 16-летнюю девушку
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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту ДТП с пешеходом на Пулковском шоссе
Накануне утром, 29 января 2024 года около 08 часов 55 минут возле дома 5 корпус 1 по Пулковскому шоссе 25-летний водитель, управляя автомашиной «Хендай Солярис», двигаясь по Пулковскому шоссе от Дунайского проспекта в сторону площади Победы на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на переходившую на запрещающий сигнал светофора 16-летнюю учащуюся 1 курса среднего специального учебного заведения.
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