На Пулковском шоссе иномарка сбила 16-летнюю девушку

Накануне утром, 29 января 2024 года около 08 часов 55 минут возле дома 5 корпус 1 по Пулковскому шоссе 25-летний водитель, управляя автомашиной «Хендай Солярис», двигаясь по Пулковскому шоссе от Дунайского проспекта в сторону площади Победы на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на переходившую на запрещающий сигнал светофора 16-летнюю учащуюся 1 курса среднего специального учебного заведения.

В результате дорожно-транспортного происшествия девушку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.