В Невском районе поймали водителя, который применил газовый баллончик в дорожном конфликте

4 апреля к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 47-летнего жителя одного из домов по улице Тельмана. Мужчина рассказал правоохраниетлям, что около 21 часа 00 минут того же дня возле дома 42 корпус 2 по Дальневосточному проспекту в результате возникшего дорожного конфликта водитель «Хонды-Аккорд» распылил в его сторону содержимое газового баллончика, после чего скрылся с места происшествия.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вчера, 8 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле дома 59 корпус 2 по проспекту Большевиков по подозрению в совершении указанного преступления задержали 27-летнего неработающего местного жителя.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.