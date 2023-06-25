В Петербурге задержали грабителя-рецидивиста

В минувший вторник вечером к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 55-летнего водителя такси о том, что около 22 часов 00 минут возле дома 124 по улице Коммунаров неизвестный, с применением насилия, похитил его мобильный телефон Редми, и с места происшествия скрылся.

Вчера около 13 часов 20 минут возле дома 10 корпус 1 по Бронетанковой улице в Красном Селе в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 31-летний петербуржец.

Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.