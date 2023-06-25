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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали грабителя-рецидивиста

В Петербурге задержали грабителя-рецидивиста

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красносельского района задержали грабителя-рецидивиста

В минувший вторник вечером к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 55-летнего водителя такси о том, что около 22 часов 00 минут возле дома 124 по улице Коммунаров неизвестный, с применением насилия, похитил его мобильный телефон Редми, и с места происшествия скрылся.
Вчера около 13 часов 20 минут возле дома 10 корпус 1 по Бронетанковой улице в Красном Селе в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 31-летний петербуржец.
Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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