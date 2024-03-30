На Васильевском острове задержали подозреваемых в нападении на подростка

Вечером минувшего четверга, 28 марта 2024 года около 21 часа 30 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась женщина, которая сообщила, что накануне в 22 часа в парадной дома 1 по Новосмоленской набережной двое неизвестных в балаклавах, применив физическую силу, схватили вошедшего в парадную её 15-летнего сына, ученика 9 класса, посадили в припаркованный возле дома автомобиль черного цвета, где, приставив к телу сына неустановленный предмет, включили аудиозапись на аудиоколонке, в которой говорилось, что он выиграл в марте 2024 года в букмекерской конторе 1 050 000 рублей, и должен эти деньги со своего аккаунта букмекерской конторы перевести на крипто кошелек.

После того, как подросток перевел на указанный кошелек денежные средства, неизвестные его отпустили.

Впоследствии, денежные средства заявитель возвратила, оспорив данный перевод.

Вчера днем, 29 марта 2024 года возле дома 48 корпус 3 по улице Наличной сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к нападению задержали троих гимназистов в возрасте 14-15 лет.

Подростков доставили в отдел полиции, где их опросили и передали родителям.

Материалы проверки передали в следственные органы для принятия процессуального решения.