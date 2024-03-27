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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали мужчину обманувшего пенсионерку из Петергофа

В Петербурге поймали мужчину обманувшего пенсионерку из Петергофа

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки из Петергофа

20 марта 2024 года к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 93-летней женщины, проживающей в доме по Чебышевской улице. Пенсионерка рассказала о том, что стала жертвой мошенников по схеме "ваш родственник попал в ДТП" и днем, следуя инструкции злоумышленников, выбросила из окна квартиры пакет с 600 тысячами рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).
Днем 26 марта 2024 года, около 13 часов 30 минут возле дома 17 по проспекту Большевиков полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 29-летнего местного жителя.
Подозреваемого поместили в камеру на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район мошенничество пенсионеры
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