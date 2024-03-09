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Питерец.ру » Происшествия » На Среднем проспекте рейовый автобус сбил 6-летнего мальчика на самокате

На Среднем проспекте рейовый автобус сбил 6-летнего мальчика на самокате

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Василеостровского района проводят проверку обстоятельств ДТП с несовершеннолетним

Накануне днем, 8 марта 2024 года около 14 часов 15 минут возле дома 94 по Среднему проспекту 31-летний водитель, управляя рейсовым автобусом ЛИАЗ 529260 и двигаясь от улицы Шевченко к Детскосельской улице, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 6-летнего мальчика, который в сопровождении отца передвигался на самокате на запрещающий сигнал светофора.
После чего ребенок вместе с отцом ушли с места ДТП.
В этот же день, около 22 часов 00 минут к полицейским Василеостровского района поступила телефонограмма о том, что 8 марта 2024 около 15 часов 05 минут из квартиры дома 50 по 1-й линии Васильевского острова бригада "Скорой помощи" доставила мальчика в тяжелом состоянии в детскую городскую больницу.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров ДТП пострадавший пешеход дети
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