На Невском проспекте юноша на мотоцикле влетел в припаркованный «Мерседес»

Накануне поздним вечером, 17 марта 2024 года около 22 часов 30 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 57 по Невскому проспекту.

На месте происшествия было установлено, что 17-летний первокурсник колледжа на мотоцикле «Кавасаки КРХ 250 SR», без госномеров, двигаясь по Невскому проспекту на участке от Литейного проспекта до улицы Маяковского не выдержал боковой интервал до двигающегося в попутном направлении автомобиля «Черри Тигго 7», под управлением 20-летнего гражданина Китая, совершил столкновение с ним с последующим наездом на припаркованный «Мерседес V-класс» под управлением 20-летнего водителя, стоящего в правой полосе от тротуара.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклиста с множественными травмами, в тяжелом состоянии, госпитализировали.

Полицейские проводят проверку всех обстоятельств ДТП.