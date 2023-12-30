В Невском районе в ДТП пострадал пассажир такси

Накануне вечером, 28 декабря 2023 года около 20 часов 50 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о ДТП с автомобилем такси возле дома 40 по проспекту Большевиков.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 45-летний водитель такси, управляя автомобилем «Чанган», двигаясь по проспекту Большевиков от Народной улицы в сторону улицы Тельмана при неудачном перестроении совершил столкновение с автомобилем «Тойот Лэнд Крузер», под управлением 39-летнего водителя, после чего «Чанган» перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы средней степени тяжести получил 21-летний пассажир такси.

Молодой человек был госпитализирован.

Полицией проводится проверка обстоятельств происшествия.