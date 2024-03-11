Накануне днем, 10 марта 2024 года около 14 часов 50 минут возле дома 15 по Крестовскому проспекту 38-летний водитель открыл дверь своего припаркованного на обочине дороги автомобиля "Мерседес" в результате чего в дверь его автомобиля въехал неустановленный велосипедист, которого от удара отбросило на проезжую часть. В результате этого на велосипедиста совершил наезд автомобиль "Вольво" под управлением 53-летнего водителя, ехавший в попутном направлении.
Велосипедиста в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где впоследствии скончался .
По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.
На Крестовском проспекте в ДТП погиб велосипедист
0
94
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на Крестовском проспекте
Накануне днем, 10 марта 2024 года около 14 часов 50 минут возле дома 15 по Крестовскому проспекту 38-летний водитель открыл дверь своего припаркованного на обочине дороги автомобиля "Мерседес" в результате чего в дверь его автомобиля въехал неустановленный велосипедист, которого от удара отбросило на проезжую часть. В результате этого на велосипедиста совершил наезд автомобиль "Вольво" под управлением 53-летнего водителя, ехавший в попутном направлении.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"