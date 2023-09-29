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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали грабителя с Васильевского острова

В Петербурге задержали грабителя с Васильевского острова

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан грабитель с Васильевского острова

Вечером в минувшую среду около 16 часов 55 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 34-летнего петербуржца о том, что около 16 часов 50 минут возле дома 49 по Среднему проспекту Васильевского острова двое неизвестных, применив физическую силу похитили у него мобильный телефон «Майзер 6», и 900 рублей, после чего скрылись.
В этот же день около 22 часов 00 минут возле дома 35 по Среднему проспекту Васильевского острова в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий опергруппой по горячим следам по подозрению в причастности к этому преступлению задержан 25-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).
Подозреваемого поместили в камеру на основании ст.91. УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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