В Красном Селе задержали двоих на «Жигулях» с крупной партией "синтетики"

10 марта 2024 года на Летней улице СНТ «Лентелеграф» в Красном Селе наряд ДПС предпринял попытку остановить «ВАЗ 21074», однако его водитель требование полицейских об остановке не выполнил, а, увеличив скорость, попытался скрыться.

Сотрудники полиции организовали преследование.

Через десять минут в Путепроводном проезде СНТ «Содружество» водитель и пассажир бросили свою автомашину и скрылись.

При осмотре на земле возле автомобиля полицейские обнаружили пакет со свертками, наполненными белым веществом, общим весом около 1,5 килограммов.

Обнаруженное направлено на экспертизу.

Уже около 10 часов 40 минут по горячим следам оба беглеца - 23-летний житель Московского района и 24-летний житель Красносельского района были задержаны.

Экспертиза половины изъятого установила, что это - наркотическое средство «мефедрон».

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.