В Сосновом Бору подростки с водяным пистолетом требовали деньги у продавца шавермы

Вечером минувшего вторника, 27 февраля 2024 года около 21 часа 55 минут к полицейским города Сосновый Бор Ленинградской области поступила информация о том, что в точке «стрит-фуда», расположенной в доме 6 по Молодежной улице города Сосновый Бор, двое неизвестных угрожают продавцу предметом, похожим на пистолет.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Установлено, что около 21 часа 30 минут в заведение вошли двое подростков и, угрожая предметом, похожим на пистолет, стали требовать с продавца, 42-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, деньги.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личности подростков были установлены. Ими оказались учащиеся 7 и 8 класса местных школ, 15 и 16 лет.

Как выяснилось, что в качестве «оружия» они использовали водяной пистолет.

С младшим из задержанных в присутствии родителей проведены процессуальные действия. Материалы полицейской проверки в ближайшее время будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Местоположение второго нападавшего устанавливается.