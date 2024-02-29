ента новостей

13:46
«Единая карта петербуржца» представила новый сервис - «Гражданский контроль»
13:35
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года»
13:25
В СПбГУ открыли Турецкий кабинет
13:10
Как запрет рекламы у иноагентов ударит по их доходам и скажется ли на рынке рекламы в РФ?
13:00
В Сосновом Бору подростки с водяным пистолетом требовали деньги у продавца шавермы
12:36
В Ленобласти задержали подростков, совершившие кражу из храма в деревне Торошковичи
12:31
В Красносельском районе мужчина отобрал у знакомой мобильный телефон
10:08
Эстонцы задолжали за воду
09:39
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из «пневматики» в центре города
09:29
Куда едут 8 марта?
09:25
Жителя Колпино, катавшегося по Дворцовой площади, арестовали на 5 суток
01:46
Первый матч серии плей-офф между СКА и нижегородским «Торпедо» состоится в Санкт-Петербурге 1 марта
21:04
Премьера спектакля «Кроткая. Монтаж»
20:25
В Ленобласти пенсионер на иномарке насмерть сбил 12-летнюю девочку
15:48
Что с деловым туризмом?
15:14
Ритейлер развивает фастфуд
13:01
В Мурино неадекватный посетитель "Вкусно и точка" устроил дебош
12:48
В Ленобласти в лесу у Колтушей задержали наркокурьера
12:38
В Невском районе женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика
12:32
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку
12:27
Полицейские задержали 39-летнюю курьера мошенников, обманувшую пенсионеров в Калининском районе
12:04
В Приморском районе женщина подожгла входную дверь соседа
11:48
В Приморском районе поймали поджигателя автомобиля
11:38
В Невском районе водитель иномарки распылил газ в 9-летнего ребенка
10:33
Эрмитаж наполнят «Метаморфозы Шопена»
10:26
Сотрудники Росгвардии задержали стрелков из окна квартиры на проспекте Маршала Захарова
10:14
Блокировал ли Роскомнадзор сообщество Steam в России?
00:51
Плей-офф ВХЛ: петербургскому хоккейному «Динамо» удалось отыграть две шайбы, но альметьевский «Нефтяник» выиграл третий матч серии
00:37
Волейбольная «Ленинградка» после трёх поражений подряд в матчах Суперлиги победила в Челябинске «Динамо-Метар» в четырёх партиях
00:09
«СКА-Нева» крупно победила «Южный Урал» в четвёртом матче серии плей-офф: Кирилл Танков сделал дубль
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Сосновом Бору подростки с водяным пистолетом требовали деньги у продавца шавермы

В Сосновом Бору подростки с водяным пистолетом требовали деньги у продавца шавермы

0
46
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга задержали подростка, устроившего нападение на точку «стрит-фуда»

Вечером минувшего вторника, 27 февраля 2024 года около 21 часа 55 минут к полицейским города Сосновый Бор Ленинградской области поступила информация о том, что в точке «стрит-фуда», расположенной в доме 6 по Молодежной улице города Сосновый Бор, двое неизвестных угрожают продавцу предметом, похожим на пистолет.
На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Установлено, что около 21 часа 30 минут в заведение вошли двое подростков и, угрожая предметом, похожим на пистолет, стали требовать с продавца, 42-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, деньги.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личности подростков были установлены. Ими оказались учащиеся 7 и 8 класса местных школ, 15 и 16 лет.
Как выяснилось, что в качестве «оружия» они использовали водяной пистолет.
С младшим из задержанных в присутствии родителей проведены процессуальные действия. Материалы полицейской проверки в ближайшее время будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Местоположение второго нападавшего устанавливается.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Сосновый Бор подростки
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-04-2023, 15:59
В Ленобласти задержали налетчиков на маникюрный салон
4-09-2023, 11:41
В Петербурге задержали размахивавшего пистолетом в дорожном конфликте
11-07-2023, 11:36
В Кудрово мужчина угрожал сотрудникам кафе пистолетом
3-07-2023, 11:26
В Петербурге задержали подозреваемого в налете на ломбард
2-10-2019, 11:25
В Пушкине задержан мужчина совершивший за одну ночь грабеж и разбой
26-05-2023, 12:32
В Петербурге компания подростков «ответила» выстрелами на сделанное замечание

Происшествия на дорогах

0
174
Вчера, 20:25
В Ленобласти пенсионер на иномарке насмерть сбил 12-летнюю девочку
0
157
Вчера, 12:38
В Невском районе женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика
0
134
Вчера, 12:32
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку
0
196
26-02-2024, 18:04
В Ленобласти в ДТП погиб пассажир «Шевроле Ланос»
Наверх